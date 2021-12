Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hornbach Holding Raises Outlook After Reporting Earnings Earlier Than Expected (PLX AI) – Hornbach Holding Q3 revenue EUR 1,400.8 million.Q3 adjusted EBIT EUR 55.9 millionOutlook FY adjusted EBIT EUR 330-380 million, up from EUR 290-326 million previouslyOutlook FY sales growth 2-7%, up from 1-5% previouslySays Q3 earnings …