Wie wartet ist der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude im Bereich der Hochs aus 2018 um 85,68 US-Dollar zur Unterseite abgeprallt und begab sich auf das markante Unterstützungsniveau aus Sommer dieses Jahres um 65,00 US-Dollar abwärts. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich sprangen die Notierungen wieder merklich an und konnten sich in einem ersten Schritt zurück über den EMA 50 hinwegsetzen. Aktuell steuert Brent wieder die einstige Barriere um 77,84 US-Dollar und die aktuellen Jahreshochs an.

Fiskalpolitik im Fokus

Kurzfristige Gewinne zurück an 77,84 und darüber rund 80,00 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Tage denkbar, ein weiteres Ziel könnte an den aktuellen Jahreshochs von 86,70 US-Dollar liegen. Dort wird sich erst noch der weitere Werdegang entscheiden müssen, am 15. Dezember tagt nämlich die FED erneut über den nächsten Zinsschritt zum letzten Mal in diesem Jahr und könnte für Ausschläge an den weltweiten Börsen sorgen. Bis dahin allerdings könnte der Rohölpreis schon wieder in sein Gewinnziel gelaufen sein. Erst ein Bruch von rund 61,00 US-Dollar dürfte das Kartenhaus zum Einsturz bringen und Abschläge auf 55,00 und darunter in den Bereich von rund 45,00 US-Dollar sorgen.