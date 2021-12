Ranking Die besten Europafonds und -ETFs 2021

Auch in Europa gibt es starke Unternehmen, die ihren Anlegern Rendite bieten. Welche Europafonds 2021 am erfolgreichsten waren, seht ihr in unserem Ranking.

Beim Wirtschaftswachstum hinkt Europa anderen Weltregionen meist hinterher. Dennoch: Auch dort gibt es starke Unternehmen, die ihren Anleger:innen Rendite bieten. Welches Fondsmanagement bei der Suche am erfolgreichsten waren – und ob sich ein ETF unter den Top-10 befindet – seht ihr in unserem Ranking. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.