Tipps von Philipp Vorndran Inflation: Wie kann ich mein Geld jetzt am besten anlegen? „Die Inflation ist nicht nur zurück, sondern sie ist auch gekommen, um zu bleiben“, betont Philipp Vorndran. Was bedeutet die Teuerungsrate fürs Ersparte? Jahrelang war die Inflation kein großes Thema. Nun steigen die Preise so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Was bedeutet die Teuerung fürs Ersparte und wie können Anleger:innen ihr Vermögen am besten investieren? Philipp Vorndran, Kapitalmarkt-Stratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch, gibt Antworten. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Helge Rehbein | 09.12.2021, 08:12 | | 0 | 0 09.12.2021, 08:12 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer