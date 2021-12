Ranking Die 10 besten US-Fonds und -ETFs 2021 Erfahre in unserem Ranking, welches Fondsmanagement den Markt schlagen konnte, welchen Einfluss ESG hat und wie viele ETFs es in die Top-10 geschafft haben. Der Dezember ist der Monat der Rückblicke. Welche Fonds und ETFs aus dem Bereich US-Aktien konnten dieses Jahr am besten performen? In unserem Ranking erfährst du, welches Fondsmanagement seine Mitbewerber hinter sich lassen konnte, welchen Einfluss Nachhaltigkeit hat und wie viele ETFs es in die Top-10 geschafft haben. Vier der Top-10-Fonds berücksichtigen ESG-Kriterien und zeigen, dass eine nachhaltige Strategie und Rendite sich im Jahr 2021 keineswegs mehr ausschließen müssen. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Helge Rehbein | 10.12.2021, 08:14 | | 73 0 | 0 10.12.2021, 08:14 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer