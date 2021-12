Goldaktien freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Gesundheitsminister Jens Spahn erhöht die Vergütung für die Ärzte je Impfung um 40 % von 20 auf 28 Euro.Bei der Durchsetzung der Impfpflicht, die sich zunehmend als halbjährlich zu erneuerndes Zwangsimpfabonnement entlarvt, werden die Ärzte mit einer zusätzlichen Vergütung in Höhe von 1,2 Mrd Euro mit ins Boot genommen (150 Mio Impfungen und zusätzliche Vergütung von 8 Euro/Impfung).Lidl schließt sich der Impfkampagne an und wirbt mit: „Impfen lohnt sich“.Kommentar: Noch nehmen die Impfabonnenten nicht wahr, dass sie die Kredite, die die Regierung für ihre Impfungen aufnimmt, auch bedienen müssen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 50.976 Euro/kg, Vortag 50.728 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 22,44 $/oz, Vortag 22,43 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 960 $/oz, Vortag 944 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.812 $/oz, Vortag 1.782 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 74,90 $/barrel, Vortag 73,93 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,1 % oder 1,4 auf 128,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 2,5 %. Bei den kleineren Werten können Monument 8,3 %, Osisko 5,6 % und Karora 3,5 % zulegen. Intern. Tower Hill fallen 5,3 % und Entree 3,8 %. Bei den Silberwerten ziehen Silver Bear 18,8 %, Aya 8,0 % und Excellon 7,6 % an. Mandalay verliert 7,1 %.