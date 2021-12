Die Aktienmärkte gestern in einer Art Bullen-Wahnsinn: die meisten Indizes gestern mit dem besten Handelstag seit März. Was aber war der Auslöser der Rally der Aktienmärkte? Wie stark ist die Aussage-Kraft des gestrigen Anstiegs? Warum steigen gestern besonders unprofitable Tech-Unternehmen, die bei eine Straffung der Geldpolitik durch die Fed besonders leiden würden, während gleichzeitig gestern die Anleihemärkte immer mehr Zinsanhebungen erwarten und einpreisen? Ein Haupttreiber der gestrigen Rally waren die Aktienrückkäufe (buybacks) der Unternehmen, kombiniert mit einem Short-Squeeze und der Angst vieler Investoren, die Jahresendrally zu verpassen. Unterdessen gibt es nach neuesten Erkenntnis weniger Anlaß für Optimismus in Sachen Omikron..

Hinweis aus Video: "Dax-Chartanalyse ausführlich im Video – Rüdiger Born über wichtige Marken"

Das Video "Bullen-Wahnsinn - was gestern wirklich passiert ist!" sehen Sie hier..