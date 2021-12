In der letzten charttechnischen Besprechung zu SAP vom 13. Oktober 2021: „SAP: Positive Vibes nach Zahlen“ wurde nach Ausbruch aus einem untergeordneten Abwärtstrend die Vorhersage eines Folgeanstiegs an die obere Handelsspanne um 129,60 Euro favorisiert, entsprechend positiv fiel am Ende das Ergebnis aus. Nur wenig später setzt der SAP erneut auf die untere Unterstützungsebene zurück und prallte dort zur Oberseite ab. Damit zeichnet sich wieder einmal ein kurzfristiger Aufwärtstrend ab, der auf der Long-Seite auf Sicht von nur wenigen Tage nachgehandelt werden kann.

EMA 200 geknackt

Der Kursanstieg über den 200-Tage-Durchschnitt eröffnet der SAP-Aktie kurzfristiges Aufwärtspotenzial in den Bereich des EMA 50 bei 121,41 Euro und einer dort gerissenen Kurslücke aus Ende November. Weitere Ziele lassen sich darüber hinaus um 126,30 und schlussendlich der oberen Handelsspanne von 129,60 Euro für das Papier der Softwareschmiede ableiten. Kurzfristig sollten Investoren allerdings noch einen Kurslückenschluss mit entsprechendem Abgabepotenzial zurück auf 116,50 Euro einkalkulieren. Unterhalb von 115,00 Euro drohen dagegen Rücksetzer auf rund 112,00 Euro.