Insgesamt lässt sich ein positiver Aufwärtstrend seit März letzten Jahres erkennen, dabei ging es von 31,43 US-Dollar an die markante Barriere um 43,20 US-Dollar bis Anfang November dieses Jahres aufwärts. In einem ersten Ausbruchsversuch ist der Wert zwar gescheitert, nach einem Pullback zurück auf 41,00 US-Dollar steuert GlaxoSmithKline genau diese Barriere erneut an und könnte einen wiederholten Ausbruchsversuch unternehmen. Das wiederum würde kurz- bis mittelfristige Anstiegschancen freisetzen.

Knackpunkt 43,20 USD

Um greifbare Long-Signale mit Zielen bei 46,00 und den Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 48,25 US-Dollar zu erhalten, sollte mindestens ein Kursanstieg über 43,50 US-Dollar per Wochenschlusskurs bestätigt werden. Zwischen 41,00 und 43,50 US-Dollar ist die GlaxoSmithKline-Aktie dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter müssten die beiden gleitenden Durchschnitte zwischen 39,80 und 40,12 US-Dollar als Unterstützung zum Zuge kommen.