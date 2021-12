Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Biontech-Aktie (ISIN: US09075V1026) bald wieder aufwärts gehen. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Biontech-Aktie musste gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen und fiel an der Nasdaq um 18,67% zurück. Solche Kursbewegungen sind für die Aktie aber nichts Ungewöhnliches. Sie markierte am 10. August ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD und fiel danach auf 207,51 USD zurück. Nach einer kurzen, aber steilen Rally auf 374,85 USD kommt es seit einigen Tagen zu Gewinnmitnahmen. Diese können aber immer noch als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab August 2021 angesehen werden.