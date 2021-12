Die Daten zur Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffs könnten heute oder morgen vorliegen, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin am Dienstag gegenüber NBC News. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse des Africa Health Research Institute in Südafrika teilte Laborleiter Alex Sigal via Twitter mit, die Neutralisierung von Omikron habe im Vergleich zu einem früheren Covid-Stamm "sehr stark abgenommen".

Sigal erklärte aber auch: "Die Resultate sind besser als ich erwartet habe. Je mehr Antikörper man hat, desto besser sind die Chancen, gegen Omikron geschützt zu sein." Und weiter: "Die Tatsache, dass die Virusvariante immer noch den bereits bekannten ACE2-Rezeptor als Eintrittspforte nutzt und der Schutz nicht vollständig umgangen wird, bedeutet, dass es sich um ein lösbares Problem handelt."