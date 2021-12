Wie bei jeder anderen Kapitalerhöhung, so stellt auch diese Aktienplatzierung einen starken Vertrauensbeweis durch die neuen Investoren dar. Dass ihr Vertrauen in die Aktivitäten, die finanziert werden sollen und damit in die Zukunft von ADX Energy sehr hoch ist, zeigen verschiedene Details der Aktienausgabe. Sie sprechen eine eindeutige Sprache.

Neues Betriebskapital für die Finanzierung seiner Öl-, Geothermie- und Wasserstoff-Aktivitäten in Österreich hat ADX Energy Limited ( ASX: ADX, FSE: GHU ) durch die Ausgaben von 284.700.000 neuen Stammaktien eingenommen. Sie wurden an erfahrene institutionelle und private Anleger ausgegeben.

Neue Aktien werden in der Regel mit einem Abschlag ausgegeben, wobei gerade die institutionellen Investoren im Vorfeld einer Kapitalerhöhung oftmals bestrebt sind, einen möglichst großen Abschlag zum aktuellen Kurs für sich einzufordern. Ein starkes Management, das nicht nur das Wohl des Unternehmens, sondern auch die Interessen der Altaktionäre im Blick hat, wird dies zu verhindern suchen, weil dadurch die Verwässerung der Altaktionäre reduziert wird und die Firma selbst durch einen höheren Ausgabepreis bei der Kapitalerhöhung mehr Geld einnehmen kann.

Dieses Ziel hat das ADX-Management unzweifelhaft erreicht, denn die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 0,01 AUD ausgegeben. Das war ein Abschlag von zehn Prozent zum Vortageskurs. Wie allgemein üblich, sind auch die neuen ADX-Aktien mit einer Option verknüpft. Sie berechtigen die neuen Inhaber zum Kauf weiterer Stammaktien zu einem Preis von 0,015 AUD. Allerdings ist die Laufzeit der Optionen sehr kurz, denn schon am 30. Juni 2022, also in knapp sieben Monaten, muss sich der ADX-Kurs um 50 Prozent verbessert haben oder die Optionen verfallen wertlos.

Dadurch, dass diese Vereinbarung von beiden Seiten akzeptiert wird, machen sowohl das ADX-Management als auch die neuen Aktionäre deutlich, dass sie den Kurs der Aktie auf dem aktuellen Niveau trotz der jüngsten Kursanstiege immer noch für reichlich unterbewertet halten.

ADX-Energy profitiert derzeit nicht nur vom steigenden Ölpreis, der sich von den Verlusten der letzten Tage wieder etwas erholt hat, sondern erhält auch das nötige Kapital, um seine Machbarkeitsstudie für das Projekt zur Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff im Wiener Becken voranzutreiben. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit Siemens Energy und RED Drilling & Services bei der Geothermietechnologie und dem Pilotprojekt, das bereits angestoßen wurde. Auch dieses ist dank der Kapitalerhöhung sicher finanziert.

Background

ADX Energy Ltd. (ASX: ADX, FSE: GHU) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Unternehmen, das in Niederösterreich seit Ende 2019 über die beiden produzierenden Ölfelder Gaiselberg und Zistersfeld verfügt. Die Felder weisen eine Lebensdauer von rund zehn Jahren auf, die ADX durch Erweiterungen und neue Bohrungen auf 20 Jahre auszudehnen hofft. Aktuell liegt die Förderung bei rund 430 Barrel pro Tag und das geförderte Öl und Gas wird durch eine Pipeline direkt zur Weiterverarbeitung in die Raffinerie Schwechat geliefert. Abgerundet wird die klassische Öl- und Gasproduktion durch neue grüne Geschäftsfelder, wie die Herstellung von grünem Wasserstoff und die Nutzung der großvolumigen ehemaligen Ölfelder als Wasserstoffspeicher.

