Rover Metals findet oberflächennah 6,4 Meter mit 4,63 g/t Gold auf Beaver Bei der Resourcenbohrung in der Beaver-Zone trifft Rover Metals nahe der Oberfläche auf Gold! Bei Infill-Bohrungen zur Abgrenzung einer Ressource auf seinem Goldprojekt Cabin, NT, Kanada, ist Rover Metals Corp. (TSXV: ROVR; FRA:4X0) auf einen neuen, mittel- bis hochgradigen Erzgang in der so genannten Beaver-Zone gestoßen. Die Geologen vermuten, dass die Zone Beaver, die derzeit mit einer Länge von etwa 90 Metern in Oberflächennähe definiert ist, geologisch mit der bereits bekannten hochgradigen Zone Arrow in südöstlicher Richtung verbunden ist. Die Zone Beaver befindet sich etwa 400 Meter nordwestlich der Zone Arrow, die im Mittelpunkt der Explorationsbemühungen des Unternehmens im Jahr 2020 stand. Darüber hinaus ist die Beaver Zone in nordwestlicher Richtung und in der Tiefe offen. Wie Arrow wird die Mineralisierung von Beaver durch eine gebänderte Eisenformation kontrolliert. Das Unternehmen meldet mehrere oberflächennahe Abschnitte mit wirtschaftlichen Goldgehalten in der Zone Beaver. Zu den Highlights der Bohrungen zählen: das neue Bohrloch CL-21-10, das 6,4 Meter mit 4,63 g/t Au (von 42,6 m bis 49,0 m) meldete, einschließlich 2,6 Meter mit 7,80 g/t Au; das neue Bohrloch CL-21-15, das 5,8 Meter mit 2. 13 g/t Au (von 50,0 m bis 55,8 m); das neue Bohrloch CL-21-39, das 4,6 Meter mit 2,21 g/t Au (von 11,0 m bis 15,6 m) meldete; und das neue Bohrloch CL-21-40, das 4,5 Meter mit 0,84 g/t Au (von 13,8 m bis 18,3 m) meldete. Die Ergebnisse bestätigen und erweitern die historischen Bohrungen bei Beaver aus den 1980er Jahren und ergaben höhere Gehalte als die historischen Ergebnisse. Die Arbeitshypothese des Unternehmens ist, dass es bei Beaver einen Erzausläufer gibt, der in ähnlicher Weise und Richtung wie die Zone Arrow nach Nordwesten abfällt. Das Unternehmen begann am 28. November 2021 mit einer IP-Bodenuntersuchung in den Zonen Beaver und Arrow, um die 3D-Modellierung der Goldmineralisierung für die Abgrenzung der Phase-3-Bohrziele für Q1-2022 zu unterstützen. Judson Culter, CEO von Rover Metals, sagte: Wir freuen uns sehr, dass wir bei Beaver einen neuen mittel- bis hochgradigen Erzgang gefunden haben. Das Ziel unserer Bohrungen bei Cabin war es, die 15 km oberflächennahe Eisenformation auf dem Projekt zu erschließen und zusätzliche Zonen für tiefere Bohrungen im ersten Quartal 2022 abzugrenzen."

