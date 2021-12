Die Aktie des deutschen Softwaredienstleisters GFT Technologies ist seit Jahresanfang von rund 12 auf mehr als 43 Euro geklettert. Das entspricht einem Wertzuwachs von mehr als 260 Prozent. Die Marktkapitalisierung von GFT stieg derweil auf rund 1,15 Milliarden Euro (Stand: 08.12.2021, 11:49 Uhr).

GFT Technologies soll deshalb zum 20. Dezember 2021 in den SDAX aufgenommen werden. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Indexaufnahme erfolgt durch die Fast Entry-Regel – ein Unternehmen wird neu in den Index aufgenommen, wenn es sich beim Kriterium Marktkapitalisierung mindestens auf Rang 153 im SDAX befindet.