Wie das US-Medium "The Information" unter Berufung auf Insider und interne Dokumente enthüllt, traf Apple offenbar bereits 2016 eine bislang geheim gehaltene Vereinbarung mit Vertretern der chinesischen Regierung. Apple-CEO Tim Cook habe damit verhindern wollen, dass Peking behördliche Maßnahmen gegen sein Unternehmen einleitet. Chinesische Beamte sollen zuvor angedeutet haben, das US-Unternehmen trage nicht genug zur lokalen Wirtschaft bei.

So habe Apple bei dem Deal mit der sogenannten Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform Investitionen in Höhe von 275 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Unter anderem sei zugesichert worden, Apple würde mehr Komponenten von chinesischen Zulieferern in seinen Geräten verwenden und Verträge mit chinesischen Softwarefirmen abschließen. Apple erklärte sich demnach auch bereit, Unternehmen beim Aufbau "modernster Fertigungstechnologien" und die Ausbildung "hoch qualifizierter, chinesischer Talente" zu unterstützen.