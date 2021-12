Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Metalle in Ecuador! Weitere Bohrungen und neues Kapital. Aurania Resources konnte sich neues Geld beschaffen und geht mit Hochdruck wieder an die Arbeit. Das riesige Gebiet liefert kontinuierlich interessante Ergebnisse und wir sind gespannt wie das dann in 2022 alles in einen Kontext passt.