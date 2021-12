Erst vor Kurzem hat das biopharmazeutische Unternehmen Cybin Inc. ( NYSE American CYBN / WKN A2QJAV ) ermutigende präklinische Daten erhalten, die die Psychedelika-Gesellschaft veranlassten, ihren Medikamentenkandidaten CYB003 in den Fokus der Forschung zu stellen. Jetzt geht man einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Aufnahme einer klinischen Studie in Großbritannien.

Das Unternehmen hat CYB003, ein deuteriertes Pisolcybin-Analogon, entwickelt, um die Unzulänglichkeiten bestehender Behandlungen zu beheben und gleichzeitig die therapeutischen Vorteile von oralem Psilocybin beizubehalten. Nach Ansicht von Cybin hat CYB003 das Potenzial, bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen, darunter eine geringere Variabilität, ein schnellerer Wirkungseintritt, eine kürzere Wirkungsdauer und eine bessere Durchdringung des Gehirns.

Anfang vergangenen Monat hatte das Unternehmen präklinische Daten für CYB003 gemeldete, die Folgendes belegen:

- eine 50%ige Verringerung der Variabilität im Vergleich zu oralem Psilocybin, was auf das Potenzial für eine genauere Dosierung bei Patienten mit MDD und AUD hinweist;

- eine um 50% geringere Dosis im Vergleich zu oralem Psilocybin; was darauf hindeutet, dass bei Patienten mit MDD und AUD eine gleichwertige Wirksamkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Nebenwirkungen, wie z. B. Übelkeit, aufrechterhalten werden kann;

- eine im Vergleich zu oralem Psilocybin um 50% kürzere Zeit bis zum Einsetzen der Wirkung; was auf das Potenzial für eine kürzere Behandlungsdauer sowie eine geringere Variabilität zwischen den Probanden, eine bessere therapeutische Kontrolle und Sicherheit hindeutet. Dies könnte zu einer besseren Patientenerfahrung bei geringeren Kosten und einer besseren Skalierbarkeit führen; und

- eine nahezu doppelte Gehirnpenetration im Vergleich zu oralem Psilocybin. Das weist auf Potenzial für ein weniger variables Ansprechen auf die Behandlung, eine therapeutische Wirkung bei geringerer Dosis und geringere Nebenwirkungen bei den Patienten hin.

Das Unternehmen plant, im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2022 einen Antrag auf eine klinische Studie bei der MHRA einzureichen.

Fazit: Cybin geht seinen Weg und zwar zügig. Die Aussichten aus den präklinischen Studien für CYB003 sind unserer Ansicht und auch der Meinung von Analysten nach sehr gut, wenn auch noch mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall ist es begrüßenswert, dass die Company den neuen Fokus auf CYB003 nun auch schnell in Fortschritte umsetzt. Wir bleiben am Ball.

