Unternehmensbeschreibung

Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Ressourcenentwicklungsunternehmen, das sich auf die Erweiterung und Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen, das sich der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verschrieben hat, beabsichtigt, das Projekt Kutcho durch die Genehmigungsverfahren bis zu einer positiven Bauentscheidung voranzutreiben.

Projekt

Das zu 100% im Besitz befindliche Kupfer- und Zinkprojekts Kutcho befindet sich etwa 120 km östlich von Dease Lake im Norden von British Columbia und besteht aus einer Bergbaupacht und 46 Mineralexplorations-Claims, die eine Fläche von etwa 17.000 Hektar abdecken.

Der Standort ist über eine 900 Meter lange Flugpiste aus Schotter, die 10 km von der Lagerstätte entfernt ist, sowie über eine 100 km lange saisonale Straße von Dease Lake aus zugänglich und befindet sich in einer der sichersten Bergbauregionen weltweit mit zahlreich produzierenden Minen, einschließlich Brucejack von Pretium und Red Chris von Imperial Metals. Bereits jetzt befindet sich auf dem Grundstück ein komplett eingerichtetes Feldlager und in naher Zukunft sollen die bereits vorhandenen Zufahrtsstraßen zu komfortablen Transportstraßen ausgebaut werden. Der Hafen von Steward ist ca. 400 km entfernt und kann von Dease Lake über den Highway 37 erreicht werden. Das Projekt befindet sich innerhalb der traditionellen Territorien der Tahltan Nation und der Kaska Dena Nation. Kutcho unterhält gute Arbeitsbeziehungen zu diesen Nationen und hat Gespräche mit beiden aufgenommen, um wirtschaftliche Beteiligungsvereinbarungen zu entwickeln, die ihre Interessen schützen, Arbeitsplätze schaffen und den Nationen wirtschaftliche Vorteile bringen würden.

Machbarkeitsstudie:

Die umfassende Neugestaltung und technische Planung des Projekts im Rahmen der Machbarkeitsstudie führt zu einem Minenplan, der vorwiegend einen Tagebaubetrieb mit der gleichzeitigen Erschließung von zwei Untertageminen vorsieht. Der Minenplan hat zu einem technisch robusten und kapitaleffizienten Projekt mit einer minimalen Grundfläche geführt.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie unterstreichen die attraktive Wirtschaftlichkeit des Projekts Kutcho, die bei niedrigeren Metallpreisen stabil ist, bei Basispreisen sehr attraktiv ist und bei steigenden Preisen, wie sie in den Metallspotpreisen zum Ausdruck kommen, mit einem Kapitalwert von 931 Millionen CAD nach Steuern und einem IRR von 41 % eine beträchtliche Hebelwirkung aufweist. Ebenfalls verfügt das Projekt über niedrige Produktionskosten mit nachhaltigen Gesamtkosten von 1,80 US-Dollar pro Pfund Kupferäquivalent und anfänglichen Kapitalkosten von 483 Millionen CAD. Über die Minenlebensdauer von 11 Jahren soll die Metallproduktion bei 533 Millionen Pfund Kupfer, 841 Millionen Pfund Zink, 10,6 Millionen Unzen Silber und fast 130.000 Unzen Gold liegen. Das hochgradiges Kupfer-Zink-Erschließungsprojekt verfügt über Ressourcen in Höhe von 22,8 Millionen Tonnen in der Kategorie gemessene und angezeigte Ressourcen mit 2,26 % Kupferäquivalent, was 1,1 Milliarden Pfund Kupferäquivalent entspricht und knapp 12,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,62% Kupferäquivalent in der abgeleiteten Kategorie, was 460 Millionen Pfund Kupferäquivalent entspricht.

Vor Beendigung der finalen Phase der Machbarkeitsstudie wurden bereits wichtige Phasen erfolgreich abgeschlossen. Darunter die Fertigstellung der Tagebau- und Untertagebaupläne, sowie die Entwicklung eines integrierten Produktionsplans, der sich auf die Verarbeitung des höchstgradigen Materials zu Beginn der Lebensdauer der Mine konzentriert. Ebenfalls wurde die Verfahrenstechnik mit dem Entwurf eines kompakten Zerkleinerungs-, Erzsortier- und Flotationskreislaufs in einem fortgeschrittenen Stadium finalisiert. Dabei wurde der Erzsortierkreislauf vollständig in den Zerkleinerungskreislauf integriert und ermöglicht nun die Vorsortierung und Aussortierung von etwa 600 Tonnen pro Tag an minderwertigem Material. Die Absetzanlage ist als vollständig ausgekleidete Kontaktwasser- und Absetzlagerungsanlage konzipiert, wodurch ein zusätzlicher Kontaktwasserdamm überflüssig wird. Ein weiterer integraler Bestandteil der Machbarkeitsstudie ist der Entwurf der Zufahrtsstraße zum Minengelände und die dazugehörige Kostenschätzung. Aktuellen Gespräche über ein Abkommen mit den First Nations sind ebenfalls bereits im Gange.

Projektbeschaffenheit:

Das Kutcho-Projekt umfasst 90 % des aussichtsreichen Gesteins der Kutcho-Formation. Das aussichtsreiche Vulkangestein ist gefaltet und wiederholt den mineralisierten Horizont auf dem Projekt dreifach, einschließlich der Lagerstätte. Die Massivsulfid-Vorkommen sind in Ost-West-Richtung ausgerichtet und fallen in einem Winkel von 15° nach Westen ab.

Die Mineralisierung bei Kutcho umfasst drei bekannte VMS-Lagerstätten vom "Kuroko-Typ", die in einem nach Westen abfallenden linearen Trend ausgerichtet sind. Die größte, die Lagerstätte Main, kommt am östlichen Ende an die Oberfläche, gefolgt von Sumac in der Tiefe und Esso am westlichen Ende, das in einer Tiefe von etwa 400 m unter der Oberfläche vorkommt.

Exploration:

Das gesamte Kutcho Projekt hat auch weiterhin ein starkes Aufwärtspotenzial in Form von zusätzlichen Bohrzielen in der Nähe der bekannten Ressourcen. Hier gibt es 6 vorrangige Ziele, die sich zwischen, unter oder entlang des Streichs von bestehenden Mineralressourcen befinden. Diese Ziele stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit Bohrgebiete dar, die zu einer erheblichen Wertsteigerung des Projekts Kutcho führen könnten.

Ziel Nummer 1: Open Pit Shell

459.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen der Hauptlagerstätte befinden sich innerhalb der aktuellen Tagebauhülle und stehen für eine mögliche Umwandlung in die Kategorien gemessene und angezeigte Mineralressourcen zur Verfügung

Ziel Nummer 2: Die Main-Sumac-Lücke

Identifiziert ein 400 m mal 380 m großes Feld zwischen Main und Sumac, das noch nicht durch Bohrungen erprobt wurde

Ziel Nummer 3: Offene Neigung nach unten

36% von Main und 50% von Esso sind neigungsabwärts offen und liegen außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells

Ziel Nummer 4: FWZ-Erweiterung

Liegt unterhalb von Main und ist in alle Richtungen offen. Bohrloch E057, an seinem östlichen Rand, durchschnitt 1,5 m mit 3,54 % Cu, 6,94 % Zn, 316,9 g/t Ag und 1,47 g/t Au

Ziel Nummer 5: Erweiterung Esso-West

Das Ziel liegt 300 m westlich von Esso, wo Bohrungen in Bohrloch E094B3 7,2 m mit 2,0 % Cu, 5,2 % Zn und ~17 g/t Ag ergaben.

Ziel Nummer 6: Sumac

Die gesamte abgeleitete Mineralressource der Lagerstätte Sumac, bestehend aus 9.086.000 Tonnen, steht für eine potenzielle Ressourcenerweiterung und eine Ressourcenumwandlung von der abgeleiteten in die gemessene und angezeigte Ressourcenkategorie zur Verfügung

Finanzen

Starke finanzielle Unterstützung erfährt Kutcho von Seiten der Hauptaktionäre Capstone Mining und Wheaton Precious Metals. Sie unterstützen das Unternehmen mit einem Finanzierungspaket von 100 Millionen CAD, wovon über 34 Millionen CAD bereits investiert wurden. Zusammen mit der im Sommer erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde über 4,1 Millionen Dollar steht der Explorer auf gesunden finanziellen Beinen.

Kutcho Copper wird an der TSX unter dem Ticker KC und an der OTCQX unter dem Symbol KCCFF gehandelt. Bei ausstehenden Aktien von 98,2 Millionen beträgt die Marktkapitalisierung zurzeit fast 100 Millionen CAD. Größte Aktionäre sind mit 10% Capstone, mit 7,4% Wheaton und mit 5% das Management von Kutcho Copper.

Management

An der Spitze von Kutcho Copper als Präsident, CEO und Direktor steht Vince Sorace. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten, in den er über 300 Millionen Dollar an Finanzierungsmittel auftreiben konnte. In weiteren Funktionen ist er als Chairman von E79 Resources und als Gründer und Executive Chairman von MineHub Technologies tätig. Daneben befinden sich mit Rob Duncan als COO und Gavin Cooper als CFO zwei sehr erfahrene Experten im Vorstand.

Zukunft/Ziele

Einer der wichtigsten Meilensteine, die Machbarkeitsstudie, ist erledigt, doch darauf wird sich Kutcho Copper nicht ausruhen. Jetzt geht es an die Nachbearbeitung bzw. an die Vorbereitungen zu weiteren Genehmigungen. Die BC-Umweltprüfung z.B. wurde bereits eingeleitet und ist in Prüfung.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind top, das Umfeld für weiter steigende Kupferpreise hervorragend, so dass wir der Meinung sind, dass es sich bei Kutcho Copper um eine der am meisten unterbewerteten Kupferinvestitionsmöglichkeiten in Nordamerika handelt.

