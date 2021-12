Seit Jahren läuft beim Platin-Future eine äußerst volatile Stabilisierungsphase ab, diese lässt sich seit grob 2016 beschreiben. Seit 2018 herrscht dagegen ein klarer Aufwärtstrend, der nur kurzfristig durch den Corona-Crash in 2020 unterbrochen wurde. Nach einem Ausflug auf 1.339 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres fiel das Edelmetall in einen Abwärtstrend und korrigierte in den Bereich von 900 US-Dollar abwärts. Damit notiert der Future nun im Bereich seiner mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und könnte von hieraus eine gesunde Erholungsbewegung einleiten. Für etwas Kopfzerbrechen sorgen jedoch die zahlreichen Widerstände und der diesjährige Abwärtstrend.

EMA 200 im Blick

Der Aufschwung in dieser Woche lässt einen zeitnahen Test des EMA 200 bei aktuell 986 US-Dollar erahnen, aber erst darüber dürfte der vierstellige Bereich sowie die Hürden um 1.029 US-Dollar sowie der EMA 50 bei 1.037 US-Dollar einen Test erfahren. Zwar könnte man hierauf bereits erste Long-Positionen abschließen, sicherer wäre es sich jedoch erst oberhalb von 1.110 US-Dollar zu positionieren. Geht es dagegen unter 900 US-Dollar mit dem Platin-Future abwärts, würde dies mit einem klaren Verkaufssignal in Richtung 845 US-Dollar einhergehen, darunter würde der mittelfristige Unterstützungsbereich um 778 US-Dollar als Support herhalten müssen.