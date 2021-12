Ignorieren Anleger diverse Probleme?

Die Angst vor Omikron scheint an den Börsen verflogen. Der Grund dafür ist, dass einige Daten auf milde Krankheitsverläufe bei einer Ansteckung mit Covid-19 durch die neue Variante deuten. US-Virologe Dr. Anthony Fauci hatte jüngst gesagt, alle Anzeichen würden dafür sprechen, dass Omikron zwar ansteckender, dafür aber weniger gefährlich sei. Und ein Experte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält es für höchst unwahrscheinlich, dass die neue Virus-Variante den Schutz von Impfstoffen komplett aushebeln könnte. Das sind positive Nachrichten, die zu der jüngsten Erleichterungsrally an den Aktienmärkten geführt haben.

Corona-Nachrichtenlage birgt weiterhin Unsicherheiten

Doch es bleiben Unsicherheiten. Denn es wird zugleich zumindest eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe befürchtet. Laut einer Studie erzeugen die aktuellen Impfstoffe eine schwächere Immunantwort gegen Omikron. Die Neutralisierung von Omikron habe im Vergleich zu einem früheren Covid-Stamm „sehr stark abgenommen“, erklärte Alex Sigal, Professor am Africa Health Research Institute in Südafrika auf Basis vorläufiger Ergebnisse. Konkret soll der Biontech/Pfizer-Impfstoff einen 40 % geringeren Schutz gegen Omikron bieten. Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt schrieb daher auf Twitter: „Die Daten bestärken, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist“.

Bislang ist die Datenlage allerdings noch relativ dürftig, so dass sowohl weitere positive als auch negativere Nachrichten folgen könnten. Auch eine weitere Virusvariante kann jederzeit die Lage erneut ändern. Daher kann es auch jederzeit wieder zu Rückschlägen und einem Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten kommen.

Ausmaß der jüngsten Kursrally überraschend

Auch wenn die vorgestrige Kurserholung im DAX mit Blick auf die börsentäglichen Analysen im Target-Trend-Spezial nicht überraschend kam, so wundere ich mich doch über das Ausmaß der jüngsten Aufwärtsbewegungen der Aktienindizes. Denn es gibt weitere Ereignisse, deren Entwicklungen man noch nicht abschätzen kann und die durchaus das Zeug haben, die Anleger wieder zum Rückzug vom Markt zu bewegen.