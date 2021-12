Steigende Inflation gepaart mit fortwährenden Nullzinsen: Die Geldbestände von Sparern, die auf konservative Anlagemöglichkeiten wie Sparbücher oder Tagesgeldkonten setzen, schmelzen mit der Zeit dahin, anstatt sich zu vermehren. Aktien, Aktienfonds und ETFs sind für die Kapitalvermehrung und die Altersvorsorge alternativlos geworden – das haben inzwischen auch viele Privatanleger erkannt.

Die Börse ist kein Spielcasino. Schnelle und hohe Gewinne sind zwar durchaus möglich. Doch wer sich für ein langfristiges Aktiensparen entscheidet, bleibt definitiv im ruhigeren und sicheren Fahrwasser – auch, wenn das mitunter bedeutet, temporäre Kursverluste durchzustehen.

Eine aktuelle Umfrage der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum, zeigt, dass die Finanzcommunity das Prinzip Aktiensparen offenbar verstanden hat: So verfolgen rund 25 Prozent der Befragten einen Anlagehorizont von ein bis drei Jahren.

Fast 20 Prozent sind langfristig, das heißt drei bis fünf Jahre, investiert. Über 19 Prozent bleiben ihren Aktienanlagen sogar länger als fünf Jahre treu. In der Summe geben über 64 Prozent der Befragten an, länger als ein Jahr in ein Wertpapier investiert zu sein. Im Gegensatz dazu sind nur rund 13 Prozent kurzfristig investiert und halten ihre Aktien demnach bis zu drei Monaten. Das sogenannte Daytrading wird von etwas mehr als 7 Prozent der Umfrageteilnehmer ausgeübt.

„Privatanleger sind treue Anleger. Das ist bereits seit Jahren ein ungeschriebenes Gesetz. Die Community von wallstreet:online bestätigt das mit der aktuellen Umfrage. Statt auf kurze Daytrades, und damit auf den durchaus riskanten Kursgewinn in ein paar Tagen zu setzen, bevorzugen die Anleger den längerfristigen Anlagehorizont. Das Sparen mit Wertpapieren ist der überwiegende Trend. Das ist auch vernünftig, zeigt es sich doch, dass mit Kontinuität und ruhiger Hand sinnvoll mit Aktien und Co. gespart werden kann“, kommentiert Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der wallstreet:online capital AG, die Ergebnisse der nicht repräsentativen Umfrage, an der insgesamt 3.532 Personen teilgenommen haben.

Zum Vorgehen:

Monatlich befragt wallstreet:online seine Community zu aktuellen Geschehnissen rund um die Themen Anlage, Börsen und Aktien. Insgesamt beteiligten sich 3.532 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage aus der letzten Novemberwoche 2021. Die Frage des Monats lautete: „Wenn Sie ein Wertpapier kaufen: Wie lange ist Ihr Anlagehorizont üblicherweise?“ (Zahlen in Klammern entsprechen den gegebenen Antworten in Prozent und absolut) (a) Sehr kurzfristig (täglich, also Daytrading) (7,39% / 261), (b) Kurzfristig (Im Wochenrhythmus bis zu drei Monate) (12,74 % / 450), (c) Quartalsweise (Drei Monate bis zu einem Jahr) (15,60 % / 551), (d) Ein bis drei Jahre (25,06 % / 885), (e) Langfristig (drei bis fünf Jahre) (19,96 %/705) (f) Sehr langer Horizont (Länger als fünf Jahre) (19,25 % / 680).

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von mehr als 8 Mrd. Euro (Stand 11/2021). Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 1. Halbjahr 2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830.000 finanzaffine User registriert.