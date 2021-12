Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,58 € , was eine Steigerung von +5,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Nach der deutlichen Kurserholung an den beiden vorangegangenen Handelstagen zeigten sich die Marktteilnehmer am Mittwoch an den US-Börsen vorsichtiger. Die immer noch dünne Datenlage zur Corona-Variante Omikron trug dazu ihren Teil bei. Der Dow Jones schloss noch einem Schlussspurt in den letzten Handelsminuten noch mit einem Plus von 0,1 % bei 35.754 Punkten. Der S&P 500 (+0,31 % auf 4.701 Punkte) und der Nasdaq 100 (+0,42 % auf 16.394,34 Punkte) legten noch stärker zu. Bei den Einzelwerten gerieten die Impfstoffpartner Biontech und Pfizer unter Druck, nachdem sie erklärten hatten, dass für einen ausreichenden Schutz vor Omikron eine dritte Impfung notwendig sei. Während Pfizer 0,6 % schwächer schloss, verlor Biontech 3,6 %. An den deutschen Börsen dürfte heute bei den Einzelwerten VW im Fokus stehen. Um 14.30 Uhr will der Dax-Konzern zentrale Punkte aus seiner Planung für die kommenden fünf Jahres vorlegen. Der Dax eröffnete 0,12 % fester bei 15.705 Punkten und verlor danach etwas an Dynamik, auch weil sich die Risikobereitschaft der Anleger in überschaubaren Grenzen hielt. Gute Nachrichten gab es von Apple.