Für langfristige agierende Investoren hat sich ein Investment in die Aktie des an der NASDAQ gelisteten Impfstoffherstellers Biontech bislang absolut gerechnet. Allein innerhalb der vergangenen 12 Monate konnten Anleger trotz des 20-prozentigen Kurseinbruchs in der vergangenen Woche einen Kursgewinn von 140 Prozent erzielen. Wegen der massiven Kursschwankungen ist das direkte Investment in die Aktie mit erheblichen Chancen aber auch Risiken verbunden.

Bei der Erstellung dieses Beitrages notierten die Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) im Bereich von 297 USD. Bei ADRs handelt es sich um Zertifikate, die von US Banken ausgestellt werden und die die zugrunde liegenden Aktien halten. Der Zweck: Über den Umweg von ADRs muss sich die Gesellschaft nicht der vollständigen Zulassungsprozedur der SEC unterwerfen und Anleger können dennoch an der Kursentwicklung der Biontech-Aktie teilhaben.