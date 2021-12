Beim Einsatz von PureGRAPH® in Beton und anderen Zementprodukten sind zwei Aspekte von großer Bedeutung. Der Erste betrifft die physikalischen Eigenschaften, der Zweite den CO2-Abdruck, der Branche. Auch er kann durch den Einsatz von PureGRAPH® erheblich reduziert werden. Beide Aspekte stellen gegenüber Mitbewerbern so große Vorteile dar, dass es sinnvoll ist, dieses geistige Eigentum durch Patente zu schützen.

Um den Schutz seines geistigen Eigentums zu gewährleisten, hat First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) eine Patentschrift beim United Kingdom Intellectual Property Office eingereicht. Sie schützt insbesondere die Forschungsergebnisse, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren beim Einsatz von PureGRAPH® in der Zementindustrie erworben hat. Wertvoll sind diese Forschungsergebnisse vor allem deshalb, weil sie die Eigenschaften des Betons erheblich verbessern und es der Branche ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.

Ein wichtiges Bindemittel in Betonsystemen ist der Zementmörtel. Mischt man ihm nur 0,1 Prozent Graphen-Nanoplättchen bei, können die Eigenschaften des Mörtels erheblich verbessert werden. So steigt erwiesenermaßen die Druck- und Zugfestigkeit von Beton um 34 bzw. 27 Prozent. Das sind erhebliche Werte, wenn man einmal daran denkt, um wie viele Tonnen die Tragfähigkeit einer Brücke verbessert werden oder aber ihr eigenes Gewicht bei gleicher Tragfähigkeit verringert werden kann, wenn ein verbesserter Beton zum Einsatz kommt.

Die größte Herausforderung bei der Beimischung von Graphen-Nanomaterialien ist jedoch ihre Verteilung im Beton. Es besteht die Neigung zu einer Art Klumpenbildung, was zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Nanopartikel im Beton führt. Dieses Problem konnte dadurch gelöst werden, dass bei der Zugabe von PureGRAPH® wasserbasierte Zusatzmittel zum Einsatz kommen, die vordispergierte Graphen-Nanoplättchen enthalten. Es ist verständlich, dass First Graphene dieses Fachwissen schützen möchte, denn es ist quasi der Schlüssel zur Erschließung einer ganzen Branche.

Der Schlüssel zu einem Milliardenmarkt

Dass es dabei nicht um Peanuts geht, zeigt ein Blick auf den globalen Zementmarkt. Er befindet sich weiterhin in einer Wachstumsphase und soll bis 2027 voraussichtlich einen Wert von 774 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist nicht verwunderlich, denn Beton ist nach dem Wasser die am zweithäufigsten genutzte Ressource der Erde. Problematisch ist allerdings, dass bei der Herstellung des Zements, der das entscheidende Vorprodukt für die Produktion von Beton darstellt, sehr viel CO2 freigesetzt wird.

Die Branche steht daher derzeit unter einem erheblichen Druck und hat sich selbst dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 25 Prozent zu senken. Auch dieser Punkt spricht für den Einsatz von PureGRAPH®, weil mit ihm der CO2-Ausstoß bei der Produktion um etwa 20 Prozent gesenkt werden kann. Das CO2-Ziel der Branche könnte damit fast im Alleingang dadurch erreicht werden, dass bei der Zementherstellung PureGRAPH® beigemischt wird. Gleichzeitig erhöhen sich dadurch die physikalischen Eigenschaften des Betons.

Einen so relativ einfachen und kostengünstigen Weg zur schnellen Verbesserung ihrer CO2-Bilanz werden sich viele Unternehmen wünschen und es ist kaum zu erwarten, dass die Unternehmen der Zementbranche so borniert sein werden, diesen Königsweg nicht genau zu prüfen und anschließend auch zu beschreiten.

Mittel- und langfristig öffnet sich First Graphene hier ein erhebliches Geschäftspotential. Das hat auch das Unternehmen klar erkannt und treibt deshalb den Schutz seines geistigen Eigentums mit weiteren Patentanmeldungen beständig voran.

Background

First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: AU000000FRG3) ist weltweit der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Graphen-Produkten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Jahr und eine robuste Produktionsplattform, die auf der Eigenversorgung mit hochreinen Rohstoffen basiert. Derzeit wird die Verwendung von Produkten aus der PureGRAPH®-Familie in Verbundwerkstoffen, Elastomeren, im Brandschutz und in der Energiespeicherung sowie im Bauwesen und im Schiffbau durch erhöhte Vertriebsaktivitäten und durch die gezielte Entwicklung von vorgefertigten Graphenträgern, welche die Kunden leicht in ihre Produktionsabläufe integrieren können, intensiv vorangetrieben.

