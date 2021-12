Biontech – so geht’s nun weiter

Wohin geht der Trend an der Börse? Die vergangenen Wochen waren sehr volatil. Allein der DAX fiel um 1.300 Punkte Ende Oktober aus Angst vor einer Verschärfung der Coronakrise. Doch dieErholung war ebenso beeindruckend und brachte den Index um 800 Punkte zurück in Richtung Jahrestrend. Dabei nahm die Volatilität deutlich zu. Was zeigt diese an und wie schnell dreht das Sentiment bei den Anlegern? Darüber spricht Andreas Bernstein mit Daniel Saurenz in diesem Finanzalk und blickt zudem auf die Impfstoffhersteller. BioNTech als Vertreter ist vor allem aus spekulativer Sicht eine Aktie, denen sich viele Anleger und Trader zuwenden. Welche Szenarien lassen sich hier erstellen? Hier geht’s zum Video bei YouTube…