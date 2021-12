Seit Anfang 2018 lässt sich der Kursverlauf der FMC-Aktie in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 53,50 und rund 80,00 Euro beschreiben, in unregelmäßigen Abständen wechseln sich Auf- und Abwärtstrendverläufe ab. Aktuell herrscht noch ein Abwärtstrend und führte dabei die Notierung auf frische Mehrjahrestiefs um 52,00 Euro abwärts. Doch der Unterstützungsbereich aus 2020 scheint den Abverkauf kurzzeitig gestoppt zu haben, für eine Trendwende bedarf es jedoch jetzt größerer Anstrengungen seitens der Bullen. Anderenfalls würde sich ein neuerliches Verkaufssignal einstellen können. Zumindest die Chance auf einen temporären Pullback ist jetzt gegeben, ein Investment bleibt aber allemal hochspekulativ.

Hoffnungen auf Boden geweckt

Kurzfristige Zugewinne in der FMC-Aktie wären an den laufenden Abwärtstrend um 58,00 Euro möglich, aber erst darüber und mindestens über der Marke von 60,00 Euro dürften sich die Hinweise auf einen nachhaltigen Boden mit entsprechenden Anstiegschancen an 62,00 und darüber die Barriere von rund 63,00 Euro verdichten. Kurzfristig geht es hierbei noch um die Frage, ob eine V-förmige Erholung oder anstelle dessen ein Doppelboden etabliert werden. Nur tiefer als die aktuellen Jahrestiefs sollte es nach Möglichkeit auf Wochenschlusskursbasis nicht mehr gehen, dies würde nämlich fortgesetztes Abschlagspotenzial auf 47,82 Euro freisetzen.