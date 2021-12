Inflation und die Reaktion der Fed darauf - das ist für die Märkte entscheidend, nicht Omikron! Warum? Weil die Inflation die Fed und andere Notenbanken "kastriert" - sie können dann nicht mehr das tun, was die Aktienmärkte nach oben getrieben hat. Daher sind die morgigen US-Verbraucherpreise und die Sitzung der Fed nächste Woche so wichtig. Omikron dagegen wäre die Chance gewesen, die hawkishe Wende der Fed noch einmal abzusagen, aber wie es aussieht, wird es wegen der bisher milden Folgen bei Omikron-Infektionen nicht dazu kommen. Man könnte also sagen (so pervers es auch ist): wäre Omikron wirklich schlimm, wäre das eine gute Nachricht für die Bullen!

Hinweis aus Video: "Energiekrise weitet sich aus – Preise für Gas, Strom und CO2 steigen immer weiter"

Das Video "Inflation und Fed, nicht Omikron für Märkte entscheidend!" sehen Sie hier..