In den Jahren 2019/2020 und 2021 wurde im Kaffee-Future im Bereich zwischen 97,40 und 144,40 US-Cents eine volatile Bodenbildungsphase nach einem vorausgegangenen Abwärtstrend vollzogen und Mitte dieses Jahres auch erfolgreich abgeschlossen. Nur wenig später schossen die Notierungen regelrecht hoch und konnten sich über zahlreiche Widerstände wie beispielsweise das Niveau bei 203,15 und die Verlaufshochs aus 2016 bei 221,20 US-Cents hinwegsetzen. Am Horizontalwiderstand um 250,00 US-Cents beißen sich Käufer jedoch die Zähne aus, diese Kurszielprojektion könnte durchaus noch für größere Gewinnmitnahmen genutzt werden. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun enger abgesichert werden.

Ziemlich ausgereizt

Obwohl sich derzeit noch keine echten Umkehrsignale einstellen wollen, sollten Investoren im Bereich von 250,00 US-Cent beim Kaffee-Future Vorsicht walten lassen. Erste Anzeichen für eine Konsolidierung würden sich unter einem Niveau von mindestens 230,00 US-Cent ergeben, Rückläufer auf 221,20 und in den Bereich der Unterstützung von 203,15 US-Cents kämen dann in Betracht. Gelingt es einen Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 259,40 US-Cents zu etablieren, wäre eine unmittelbare Rallyefortsetzung an die Hochs aus 2014 um 280,00 US-Cents vorstellbar.