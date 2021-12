Die geringe Nachhaltigkeit entlarvt die Rally damit als Short Squeeze. Vor dem großen Verfallstag in der kommenden Woche, der von den Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank begleitet wird, hat die Anleger an der Frankfurter Börse ein wenig der Mut verlassen.

Heute kommt es vor allem auf die Inflationsdaten aus den USA an. Sie könnten einen Vorgeschmack geben auf das, was dann am Mittwoch vom Offenmarktausschuss der Fed geldpolitisch beschlossen wird. Das Gremium hat zuletzt einen zügigeren Tapering-Kurs angekündigt, um der Inflation Einhalt zu gebieten. Eine weiter anziehende Teuerung dürfte ihren Kurs bestärken und den Markt dazu bewegen, bis Jahresende 2022 vielleicht sogar vier statt der derzeit drei Leitzinsanhebungen als wahrscheinlichstes Szenario einzupreisen.

Bayer wird in den USA freigesprochen. Mit dem dritten positiven Urteil über Glyphosat wächst die Hoffnung, dass der Leverkusener Chemiekonzern bald einen Teil der milliardenschweren Rücklagen auflösen kann. Das finale Go für Bayer wird es aber erst über den Supreme Court geben. Noch müssen die Aktionäre also bangen, dass der Prozess am Ende auch zu Ungunsten Bayers ausgehen kann.

Tesla-Chef Musk twittert, er denke über eine Niederlegung all seiner Jobs nach, um ein Influencer in Vollzeit zu werden. Das könnte sich nach den üppigen Verkäufen seiner Tesla-Aktien nachhaltig negativ auf den Aktienkurs auswirken. Ob Musk das nun ernst meint oder ob das lediglich eine Anspielung auf den kürzlich zurückgetretenen CEO von Twitter gewesen ist, muss man abwarten. Ohne Musk als Zugpferd dürfte Tesla aber für sehr viel weniger Anleger interessant sein.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.