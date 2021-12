Gold etwas leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

DIVI-Intensivregister hat weiterhin keine Daten darüber, wie viele Patienten auf den Intensivstationen geimpft oder ungeimpft sind. Auch verfügt das DIVI über keine Informationen über den Anteil an Genesenen oder mehrfach Genesenen, weil die Daten bislang nicht erfasst wurden.Der GKV-Spitzenverband hat keine Daten darüber, wie viele Arbeitnehmer nach einer Impfung arbeitsunfähig geworden sind. Es sind auch keine Informationen darüber bekannt, wie viele Patienten aufgrund einer Longcovid-Erkrankung ambulante oder stationäre Rehamaßnahmen in Anspruch genommen haben (Quelle: Expertenanhörung im Bundestag: https://www.youtube.com/watch?v=jMEM5i9XMNw)Kanzler Olaf Scholz schwört die Krisenmanager auf eine lange Pandemie ein: „Es hört nicht im März auf“. Es sei an der Zeit zu handeln, statt zu diskutieren.Justizminister Marco Buschmann kündigt die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch in dieser Woche und die generelle Impfpflicht bis Ende Februar an.Zusammenfassung: Grundrechtsaufhebungen auf der Basis von „keine Ahnung“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 50.466 Euro/kg, Vortag 50.684 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.