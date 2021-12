Der Covid-19-Impfstoff von BioNTech bietet nach zwei Dosen deutlich weniger Schutz gegenüber Infektionen mit der neuen Omikron-Variante als gegenüber den bisher zirkulierenden Coronavirus-Varianten. Diese Erkenntnis hat der Hersteller am Mittwoch auf Basis eigener Laboruntersuchungen bestätigt. Allerdings geht BioNTech davon aus, dass eine zusätzliche Booster-Impfung die Schutzwirkung gegenüber Omikron deutlich erhöhen kann. Die mRNA-Technik erlaubt es auch, schnell auf so genannte „Escape“-Varianten zu reagieren und verschafft dadurch BioNTech wieder einen Startvorteil im Rennen gegen neue Covid-19-Mutanten. In beiden Fällen bietet sich BioNTech als Impfstofflieferant der Wahl an. Dass das Corona-Virus hier ist, um länger zu bleiben, kristallisiert sich immer mehr heraus. Dies bedeutet auch zukünftig üppige Erlöse für die in die Riege der großen Pharmafirmen aufgerückten Organisationen BioNTech und Moderna.

.

Zum Chart

.

Seit dem Börsengang im Oktober 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hingelegt. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August bei 464,00 US-Dollar markiert. Bis 5. November 2021 fiel der Kurs vom All Time High wieder auf das Supportlevel bei 213,45 US-Dollar zurück. Auf dieser Basis konnte sich der Kurs bis 29. November 2021 wieder um rund 76 Prozent auf das partielle Hoch bei 374,58 US-Dollar emporarbeiten. Nach dem kometenhaften Aufstieg von BioNTech im vergangenen Jahr besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmensführung die neu gewonnenen Finanzmittel zum klugen Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet und BioNTech zu einer Größe in der Pharmabranche macht. Auch am Aktienkurs sollte dieser Schwung ablesbar sein und so könnte das partielle Hoch vom 29. November bei 374,58 US-Dollar mittelfristig noch einmal getestet werden. Ein größeres Risiko für die Aktie wäre die Umsetzung der diskutierten Aufhebung des Patentschutzes für den Covid-19-Impfstoff.