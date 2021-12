DAX: Bullisher Aufwärtsimpuls oder Short-Squeeze

Es ist deutlich mehr Ruhe eingekehrt an den Börsen. Es hat aktuell den Anschein, dass die Anleger abwarten, bis sich andere Marktteilnehmer vorwagen und für neue Signale sorgen, denen man dann folgen kann. Und diese abwartende Haltung macht für mich absolut Sinn.

Aktienindizes im charttechnischen Niemandsland

Denn die starken Kurserholungen von Dienstag waren für die Bullen eine sehr gute Chance, die vorangegangenen Korrekturen an den Aktienmärkten zu beenden und wieder in die Aufwärtsbewegungen einzuscheren. Doch bislang sind Anschlussgewinne ausgeblieben. Stattdessen werden die Kursgewinne vom Dienstag lediglich auf dem erreichten Niveau konsolidiert. Und dadurch befinden sich die Aktienindizes derzeit in einem charttechnischen Niemandsland.