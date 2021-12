Die Welt der Kryptowährungen ist in vielen Aspekten noch sehr “neu”. Besonders das Thema Steuererklärung ist hier noch ein recht ungeklärtes Themenfeld. Sie widmen sich diesem Thema und bezeichnen sich als “All-in-One-platform". Wie meinen Sie das?

Wir verstehen uns als ein digitales Ökosystem für Kryptowährungen, dass nicht nur bei der Erstellung der Steuererklärung weiterhelfen soll, sondern auch viele weitere Funktionen bereitstellt. Unser Ziel ist es den Nutzer:innen auf einfache Art und Weise einen Überblick und selbständig Kontrolle über alle Transaktionen zu ermöglichen. Gerade bei den aktuell dynamischen Entwicklungen auf dem Kryptomarkt kann man sehr schnell den Überblick verlieren. Wir möchten deshalb nicht nur alle nötigen Unterlagen für die Steuererklärung bereitstellen, sondern vielmehr auch zusammen mit unserer starken Community das nötige Wissen vermitteln, um sich selbständig in der vielfältigen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden.

Und welche Vorteile haben Nutzer:innen, wenn diese Themen miteinander verknüpft werden?

Die Erfassung der Transaktionen in Kombination mit einem gewissen Grundverständnis für allgemeine und steuerliche Themen ist zunächst die Grundlage wichtige strategische Entscheidungen treffen zu können. Dies möchten wir mit den richtigen Funktionen auf einen Blick ermöglichen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass richtige Investmententscheidungen gerade im Bereich der Kryptowährungen auch einen steuerlichen Hintergrund erfordern. Hat man einmal alle Daten vollständig erfasst, fällt es wesentlich leichter seine Assets nach eigenem Ermessen zu diversifizieren und Gewinne / Verluste zum richtigen Zeitpunkt zu realisieren. Das Feedback unserer Nutzer:innen zeigt, dass sich ein richtiges Tracking der Kryptowährungen auch positive auf die Trading Performance auswirkt.



Wie komplex ist die Thematik Steuererklärung bei Kryptowährungen und wie ist dieses Thema derzeit in Deutschland geregelt?

Momentan sehen wir in vielen Ländern das Problem, dass das nationale Steuerrecht nicht auf die neue Assetklasse vorbereitet ist und man sich übergangsweise an bestehenden Gesetzen orientiert. Mit der Veröffentlichung des neuen BMF Entwurfs hat das Bundesfinanzministerium für viel Aufruhr gesorgt, aber auch bereits eine ungefähre Richtung vorgegeben. Grundsätzlich gilt, wer seine Kryptowährungen länger als ein Jahr hält, kann steuerfreie Gewinne realisieren. Realisierte Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen mit einer Haltefrist unter einem Jahr werden mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert, jedoch lassen sich so auch steuerpflichtige Verluste realisieren. Einkünfte aus Kryptowährungen werden ebenfalls besteuert, allerdings verlängert sich laut BMF Entwurf voraussichtlich die Haltefrist für die dafür eingesetzten Kryptowährungen auf zehn Jahre. Es gilt abzuwarten, ob der Entwurf so bestehen bleibt oder eventuell noch einige weitere Punkte ergänzt werden.

Der Kryptomarkt zieht auch immer jüngere Menschen an, die noch nie eine Steuerklärung abgegeben haben und Trading nur als Hobby sehen. Wie kommt die Accointing-Plattform bei dieser Zielgruppe an?

Unser Ziel ist es, dass jeder seine Steuererklärung mit Kryptowährungen ohne Vorwissen selbsterklärend erstellen kann. Gerade auch unsere jüngeren Nutzer:innen kennen sich mittlerweile sehr gut in dem Bereich aus und bei Fragen hilft unser Support und unsere aktive Community gerne jederzeit weiter. Mit unserer kostenlosen App bieten wir auch für unterwegs eine Lösung, um sein Portfolio stets im Blick zu behalten. Der jährliche Steuerreport lässt sich mit unserer Webanwendung erstellen und bietet zudem noch einige weitere Funktionen. Mit unseren Kooperationspartner Winheller stellen wir auf dem deutschen Markt sicher, dass Steuerrecht und Software aufeinander abgestimmt sind und das Finanzamt die Unterlagen erhält, die benötigt werden. Die wichtigsten Zahlen sind dabei auf der ersten Seite aufgeführt und die Anbindungen an Onlinetools werden weiter ausgebaut. So sollte es jedem, ob jung oder alt möglich sein, seine Steuererklärung für Kryptowährungen selbst zu erstellen.

Sie haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich und wollen demnach stark weiterwachsen. Wie stellen Sie sich die Zukunft von Accointing vor?

Wir möchten unser Angebot weiter ausbauen, Investoren:innen ermöglichen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei stets den Überblick zu behalten. In einem sich wandelnden Kryptomarkt wird unser Team nächstes Jahr weitere Lösungen anbieten, die gerade im Bereich Defi und NFTs, die Aufarbeitung vereinfachen wird. Jeder sollte sich dennoch bewusst sein, dass mit der Komplexität der Aktionen auch die steuerliche Aufarbeitung zunimmt. Wir freuen uns jedenfalls auf die neuen Herausforderungen, haben einige Ideen und arbeiten bereits an vielen Neuerungen.

Das Team von Accointing ist weltweit verteilt und sehr divers. Welchen Einfluss hat dies auf Ihre Arbeit und wie setzt ihr den Fokus bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden?

Als Unternehmen profitieren wir jeden Tag von der Diversität unserer Mitarbeiter:innen, was die Zusammenarbeit in den einzelnen Teams unglaublich spannend macht. Gerade auf dem Kryptomarkt ist Innovation enorm wichtig und der Input aus unterschiedlichsten Backgrounds hilft uns sehr, uns als Unternehmen und unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Wir sind im internationalen Umfeld stets auf der Suche nach Persönlichkeiten, die in eine revolutionäre Branche wechseln möchten und Accointing.com als weltweit führendes Tool für Steuerberichte und Portfolio-Tracking für Kryptowährungen aufbauen und etablieren wollen.

Auf welche Überraschungen im Kryptomarkt sollte man sich in den kommenden Monaten vorbereiten?

Der Kryptomarkt entwickelt sich in so einem rasanten Tempo, da lässt es sich nie so genau sagen, was uns nächstes Jahr genau erwarten wird. Sicher werden wir wieder einige überraschende Neuerungen sehen und Themen wie Decentralized Finance, NFTs und das Metaverse werden sicherlich auch nächstes Jahr dominieren. Mit dem Einstieg vieler institutioneller Anbieter wird der Kryptomarkt weiter immer mehr Menschen erreichen und weitere Märkte erobern. Wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein, was das Jahr 2022 für uns bereithält.