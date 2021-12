Wie werden die Märkte auf die heutigen US-Daten zur Inflation reagieren? Zuletzt hatte das Thema Omikron die hawkishe Wende der Fed in den Hintergrund gerückt, die heftige Rally am Dienstag war ein Omikron-Short-Squeeze. Aber seit gestern ist das Thema Inflation und die Reaktion der Fed darauf wieder dominant - sichtbar etwa an der schwachen Performance des Tech-Sektors (vor allem unprofitable Tech-Unternehmen verloren stark). Wie weredn die Märkte auf die heutigen Daten zur Inflation reagieren? Vermutlich heftig - aber für die Fed dürfte der Plan für die nächsten Monate weitgehend unabhämngig von den heutigen Daten breits feststehen. So oder so: die Daten zur Inflation sind nun die wichtgisten Daten überhaupt und lösen so die US-Arbeitsmarktdaten ab..

Hinweis aus Video: "Warum die Pleite der Greensill Bank drastische Konsequenzen für die Einlagensicherung hat"

Das Video "Inflation: Wie reagieren die Märkte?" sehen Sie hier..