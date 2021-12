Der Kurs der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) befindet sich seit dem Jahreshoch vom 7.4.21 bei 72,88 Euro im Sinkflug, der am 30.11.21 bei 57,06 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt fand. Danach konnte sich die als stark unterbewertet eingestufte Aktie stabilisieren und bis zum 7.12.21 auf bis zu 61,58 Euro zulegen. Im frühen Handel des 10.12.21 wurde die BASF-Aktie knapp unterhalb von 60 Euro gehandelt.

Wegen der Unterbewertung der Aktie hoben die Experten von Kepler Cheuvreux in der neuesten Analyse das Kursziel von 94 auf 100 Euro an und bekräftigten die Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die BASF-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von 63 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 23.11.21) erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.