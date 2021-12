Stitch Fix ist ein in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich tätiger persönlicher Online-Styling-Service. Es verwendet Empfehlungsalgorithmen und Data Science, um Kleidungsstücke basierend auf Größe, Budget und Stil zu personalisieren. Ob der Titel für Ihr Depot maßgeschneidert ist, können Sie nach der ausführlichen Fundamentalanalyse von Christof von Wenzl entscheiden.

Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Kleidung einzukaufen hat für mich einen ähnlichen Charme wie Waterboarding. Gut, dass es mit Stitch Fix ein Unternehmen gibt, welches sich Menschen wie mir annimmt.

Stitch Fix bietet Abo-Modelle, über welche sich interessierte Kunden mithilfe von rund 3.700 Stilberatern und Algorithmen beraten und einkleiden lassen können. Aktuell sind es 4,2 Millionen Kunden, die regelmäßig bei Stitch Fix ordern. Die Artikel werden in regelmäßigen frei wählbaren Abständen direkt nach Hause geschickt, wobei nicht gewünschte Ware wieder retourniert werden kann.

Die Gründerin Katrina Lake fungiert seit Mitte dieses Jahres nicht mehr als CEO, hält aber noch immer einen bedeutenden Anteil der Stimmrechte. Zum 03. November betrug dieser Anteil stolze 29 Prozent. Die neue Chefin Elizabeth Spaulding ist zwar möglicherweise nicht so idealistisch wie Lake, steht aber für ein rigides Kostenmanagement und möchte langfristig stark wachsen.

Die Tatsache, dass der erfolgreiche Start-Up-Investor Baseline Ventures auch an Bord ist, gleicht einem Ritterschlag, wenn man sich ansieht, in welche Unternehmen Baseline sonst noch investiert ist.

Stitch Fix-Aktienkurs

Ein Chart wie aus dem Gruselkabinett – Nach wie vor ist der Weg des geringsten Widerstands der gen Süden. Wer hier einsteigen will, sollte erst eine Bodenbildung abwarten. Die 17-Dollar-Marke beinhaltet eine kleine Unterstützung, zwischen elf und 13 Dollar befindet sich eine weitere markante Zone. Geht es darunter, wird es zappenduster.

Der Kursabsturz am Mittwoch wurde durch eines der höchsten Handelsvolumina in der jungen Geschichte der Aktie begleitet. Haben hier die letzten ‚Zittrigen‘ das vermeintlich sinkende Schiff verlassen? Falls dem so wäre und tatsächlich nur noch die ganz Hartgesottenen den Titel halten, könnte der Verkaufsdruck langsam aber sicher abebben.

Profitabilität

Seit Kurzem bietet das Unternehmen mit Fix Preview die Möglichkeit an, sich im Vorfeld an die Paketzusendung die Kleidungsstücke online zu ansehen und ungewünschte Artikel vor Versand zu entfernen. Dadurch spart das Unternehmen Logistikkosten ein. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass dadurch auch die Algorithmen mit noch mehr Daten gefüttert werden und sich diese dadurch stetig verbessern.

Im Schnitt wendet das Unternehmen rund zehn Prozent des Umsatzes für Werbung auf. Zukünftig möchte man noch intensiver mit Influencern zusammenarbeiten. In Anbetracht dessen, dass sich gerade Modethemen auf Instagram & Co. gut vermarkten lassen, ist dies ein sinnvoller Schritt.

Wachstum

Eine wichtige Kennzahl bei diesem Unternehmen stellt der Umsatz pro Kunde dar. In Q2 wurde pro Kunde 524 Dollar Umsatz generiert und damit rund zwölf Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Mit der Erweiterung des Geschäftsmodells um die Kategorie Freestyle möchte das Unternehmen weitere Impulse setzen. Hier müssen Kunden keine Gebühren für Stilberatungen leisten und erhalten anhand weniger Fragen auf sie zugeschnittene Empfehlungen – alles mithilfe sich stetig verbessernder Algorithmen.

Im Zuge der Einbindung von Freestyle und der Optimierung des Internetauftritts wurde in Q1 bewusst weniger Geld für Werbung ausgegeben. Deshalb erwartet Stitch Fix für das zweite Quartal kein Wachstum, was letztendlich zum jüngsten Abverkauf geführt haben wird.

Kurzfristig mag der Rückgang wohl gerechtfertigt sein. Da man demnächst aber wieder verstärkt werben möchte und mit Freestyle ein neues Produkt am Start hat, könnte das Wachstum ab Q3 wieder deutlich anziehen.

Die Kapitel Bilanz & Verschuldung, Risiken und Konkurrenz sowie einem Fazit lesen Sie im vollständigen Artikel auf Cashkurs.com.

Alle Kennzahlen wurden – sofern nicht anders erwähnt - auf Sicht der letzten vier verfügbaren Quartale berechnet.

Quellen: sentieo.com, morningstar.com, www.stitchfix.com, youtube.com, guidants.com, wikipedia.de

