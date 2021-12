In Angola betreibt Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) bereits seit mehr als fünf Jahren mit großem Erfolg die Lulo-Mine. In ihr werden immer wieder sehr große Diamanten gefunden, die am Markt außergewöhnlich hohe Preise erzielen. Bislang war Lucapa allerdings eines der wenigen ausländischen Unternehmen, die in Angola tätig sind. Dies wird sich in Kürze ändern, denn auch der Branchenprimus De Beers hat Angola inzwischen als Investitionsziel für sich entdeckt.

De Beers, früher einmal ein selbständiges, an der Börse gelistetes Unternehmen ist heute ein Teil des Bergbaugiganten Anglo American. Doch noch immer steht der Name De Beers für die Diamantenförderung und den Handel mit den edlen Steinen. Nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch außerhalb wird deshalb sehr sorgsam darauf geachtet, was De Beers macht oder auch nicht tut.