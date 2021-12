Rohstoffe – so funktioniert das Trading

Bereits seit den Anfängen der Menschheit wurden Rohstoffe untereinander gehandelt. Damit Rohstoffe an einem Markt handelbar sind, müssen sie in Ihrer Art einzigartig sein. Das bedeutet, dass zum Beispiel Öl immer Öl sein muss. Ganz egal, woher es stammt und von welcher Gesellschaft. Die entsprechende Eigenschaft lautet, ein Rohstoff ist austauschbar.

Wie funktioniert Rohstoffhandel?

Rohstoffe können gekauft und verkauft werden. Wenn dies mit der Absicht geschieht, Gewinn zu erzielen, so spricht man von Rohstoffhandel. Der Handel mit Rohstoffen wird dabei entweder am Kassa- oder am Futures Markt abgewickelt. Auf einem Kassamarkt werden Rohstoffe in der Regel sofort geliefert. Der Futures Markt wird hingegen für die Auslieferung von Rohstoffen zu einem Zeitpunkt in der Zukunft genutzt.

Der Handel findet an diversen Börsen statt. Rohstoffe können ähnlich wie Aktien und andere Wertpapiere auch online gehandelt werden. Kontrakte auf zukünftige Lieferungen von Rohstoffen, also Future Kontrakte, werden an sogenannten Terminbörsen gehandelt. Beim Trading mit Rohstoffen verzichten viele Trader auf die physische Auslieferung der Rohstoffe (dies wäre aber grundsätzlich möglich). Daher werden die meisten Futures Kontrakte vor Auslieferungsdatum bereits geschlossen.

Welche Handelsplattformen für Rohstoffe gibt es?

Bei eToro können Sie als privater oder auch professioneller Anleger Rohstoffe handeln. Rohstoffe können außerdem auch verbrieft, also in Form eines Wertpapiers gehandelt werden.

Wie Sie konkret mit eToro handeln können, wird nachfolgend noch genauer beschrieben.

Warum sollte man Rohstoffe handeln?

Das Trading mit Rohstoffen bietet eine Reihe von Vorteilen. Diese Vorteile können die folgenden sein:

Plenty of trading opportunities: commodity prices tend to be quite volatile which is an advantage for traders as it means that there are always plenty of trading opportunities. Traders can trade in both directions too, meaning it’s possible to capitalise on both upward price movements and downward price movements.