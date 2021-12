Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Geglücktes Börsendebüt Daimler Truck: Für Berenberg der „kommende Star“ an der Börse Die Daimler Truck AG hat am Freitagmorgen ihren Börseneinstand gefeiert: Die Aktie stieg in ihren ersten Börsenstunden in der Spitze um sieben Prozent. Berenberg setzt das Kursziel auf 35 Euro.