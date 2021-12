Ende 2018 notierte HelloFresh noch im Bereich von 5,82 Euro, ein anschließender Aufwärtstrend gepaart mit einer hochdynamischen Rallye brachte Kursgewinne bis in den Bereich von 97,50 Euro in der zweiten Jahreshälfte 2021 hervor. Seit Sommer dieses Jahres hat die Aufwärtsbewegung jedoch merklich nachgelassen, zudem haben Marktteilnehmer an den Rekordständen ein Doppel hoch etabliert, in dieser Woche ist HelloFresh erneut in den Bereich des EMA 200 zurückgesetzt. Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen, könnte hieraus sogar ein Trendwechsel hervorgehen.

Triggermarke 70 EUR

Zwischen 70,00 und 97,50 Euro bleibt die HelloFresh-Aktie zunächst als neutral zu bewerten, ein Kursrutsch unter die Triggermarke könnte jedoch das Doppeltop aktivieren und Abschläge zunächst in den Bereich von 60,70 Euro hervorbringen, darunter müsste der Unterstützungsbereich aus Ende 2020 um 50,00 Euro zum Einsatz kommen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein Short-Investment anbieten. Oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 84,57 Euro steigen dagegen die Chancen auf einen Rücklauf zurück an die Rekordstände von 97,50 Euro merklich an.