Visa profitierte ungemein von der Corona-Pandemie, ausgehend von den Corona-Tiefs bei 133,93 US-Dollar ging es Ende selben Jahres sogar auf frische Höchststände aufwärts. Bis Sommer dieses Jahres gelang es sogar einen Spitzenwert von 250,67 US-Dollar zu markieren, anschließend allerdings setzte besagter Abwärtstrend ein, Ende Oktober wurde schließlich die erwähnte SKS-Formation aktiviert und führte den Wert auf 190,00 US-Dollar abwärts. Dort konnte sich Visa wieder fangen und in den Bereich des EMA 50 zulegen. Gelingt es nun die beiden gleitenden Durchschnitte zu überwinden, könnten erneut die Jahreshochs ins Visier der Anleger rücken.

Dynamische Erholung gestartet

Die zahlreichen Kurslücken auf der Unterseite implizieren eine breite Kaufbereitschaft, oberhalb des EMA 50 bei aktuell 212,01 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg in den Bereich des EMA 200 bei 119,77 US-Dollar merklich an. Aber erst wenn Visa ihren seit Sommer laufenden Abwärtstrend mit einem Kurssprung mindestens über 225,00 US-Dollar verlässt, werden weitere Zugewinne an die Oktoberhochs bei 136,96 und schließlich Jahreshochs bei 151,67 US-Dollar wahrscheinlich. Solange Visa unterhalb des EMA 50 verweilt, sollten kurzfristige Abschläge in die Anfang Dezember gerissene Kurslücke um 204,22 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Unterhalb von 200,00 US-Dollar drohen dagegen weitere Rücksetzer auf die Dezembertiefs bei 190,10 US-Dollar.