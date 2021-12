Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Silber: Saisonal Long! Silber befindet sich jetzt in einer saisonal starken Phase. Auch von der Charttechnik sieht es interessant aus, denn der Silberpreis notiert momentan an einer wichtigen Unterstützungszone. Die Tradingidee sowie das Tradingsetup findet ihr in diesem Video. WKN: MA06LN