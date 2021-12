Langfristig betrachtet ist Tesla nach wie vor in einem Aufwärtstrend, hierbei gelang es Anfang November bei 1.243 US-Dollar frische Rekorde zu markieren. Die letzten Wochen allerdings zeigten sich von ihrer unschönen Seite, Abschläge auf rund 1.000 US-Dollar waren die Folge. Die aktuellen Chartmuster mahnen zu erhöhter Vorsicht, der vierstellige Bereich könnte durchaus unterschritten werden und würde entsprechende Handelsansätze ermöglichen.

Schwache Kursmuster

Sobald es per Wochenschlusskurs unter 1.000 US-Dollar geht, steigt die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern zunächst in den Bereich von 950,50 US-Dollar und darunter die Hochs aus Anfang 2021 bei 900,40 US-Dollar spürbar an. Dieses Szenario könnte dann für ein kurzfristiges Short-Investment herangezogen werden. Um zurück an die Jahreshochs bei 1.243 US-Dollar zurückzukehren, müsste Tesla mindestens über ein Niveau von 1.150 US-Dollar zurückkehren. Nach derzeitigem Analysestand ist dieses Szenario jedoch nicht zu bevorzugen.