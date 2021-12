Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX steigt erneut an In diesem Fall würde direkt ein neues Long-Signal generiert und ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 15.850 Punkten möglich werden. In diesem Bereich befindet sich bei 15.665 Punkten auch noch ein offenes Gap. Geht es weiter höher, wäre mit …