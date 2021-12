Die heutigen Daten zur Inflation in den USA bestätigen die hawkishe Wende der Fed vollumfänglich. Vor allem langfristige Parameter der Inflation wie Mieten ziehen deutlich an und zwingen damit die US-Notenbank zum Handeln: würde sie nicht die geldpolitischen Zügel nun schnell straffen, dann würden die Inflationserwartungen weiter steigen, was als self fulfilling prophecy dann die Inflation weiter befeuern würde. Also wird die Fed das Tapering bis Ende März beendet haben, womit dann der Weg frei wäre für Zinsanhebungen im zweiten Quartal 2022. Man könnte also von einem monetären Klimawandel sprechen. Es ist wohl kein Zufall, dass die Rally der Aktienmärkte nach den Daten - nach dem Motto "hätte ja schlimmer kommen können" - sich nicht halten konnte..

Hinweis aus Video: "Nach den US-Inflationsdaten: Indizes müssen sich entscheiden – Rüdiger Born blickt auf Charts"

Das Video "Inflation: Hawkishe Wende der Fed bestätigt!" seehen Sie hier..