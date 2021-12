Biontech – der nächste Rückschlag

Zum Wochenende fällt Biontech um knapp 10 Prozent zurück. Der Grund – schwache Grippe-Daten von Moderna in den USA! Das ist nur auf den zweiten Blick logisch. Die Aktie bleibt extrem schwierig zu traden und die Volatilität ist enorm hoch. Wir navigieren in unserem Börsendienst durch diese Herausforderung und hatten bei 300 Euro zu Gewinnmitnahmen geraten. Unsere Abonnenten können beruhigt aufs Depot blicken und zum Teil wieder Positionen aufbauen. Denn am vergangenen Freitag hatten wir empfohlen bei Biontech Gewinne zu kassieren. Zahlreiche empfohlene Turbos lagen über 100 Prozent im Plus. Informationen zu unserem Angebot findet ihr hier. AKTION: Wir bieten zum Start in den Dezember mit unserer Aktion 10 Prozent dauerhaft Rabatt auf alle Abos - dazu Code “Jahresendrally” eingeben.

Biontech fällt am Montag knapp 20 Prozent.

nicht zuletzt aufgrund von Omikron bleiben die Impfstoff-Aktien extrem heiß. Daniel beschäftigt sich im Audio ausführlich mit Biontech, Moderna und Valneva und bespricht die mittelfristigen Perspektiven der Titel. Unser Tenor zum etablierten Duo ist aktuell, eher vorsichtig zu sein und auch Gewinne zu kassieren.