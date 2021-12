Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (28.11.) befand sich die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver in einer ambivalenten Konstellation.

Zum einen bewegte sich die Aktie noch in Reichweite zum Widerstandsbereich 35,0 CAD / 36,5 CAD und hatte damit die Chance, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Zum anderen mehrten sich bereits die Warnsignale. Unter anderem verließ die Aktie damals den kurzfristigen Aufwärtstrend, der den vorherigen Aufwärtsimpuls begleitet hatte…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Tür blieb in der damaligen Situation jedoch zu; um es einmal salopp zu formulieren. Pan American Silver verpasste es, das massive Widerstandscluster 35,0 CAD / 36,5 CAD aufzubrechen, um sich so den Weg auf der Oberseite in Richtung 40 CAD zu ebnen. Die einsetzende Konsolidierung bei Silber zog auch den Aufwärtsambitionen der Produzentenaktie den Stecker. Pan American Silver drehte nach unten ab und läuft nun Gefahr, noch einmal in Richtung der 30 CAD abtauchen zu müssen. Kurzum. Die Aufgabenstellung ist für Pan American Silver klar definiert. Die Aktie muss über die Zone 35,0 CAD / 36,5 CAD und darf nicht unter die 30 CAD. Sollte es für Pan American Silver unter die 30 CAD gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde sich dem Wert damit weiteres Abwärtspotential in Richtung 28 CAD (markantes Oktober-Tief) eröffnen.“



In der Folgezeit setzte Pan American Silver die Abwärtsbewegung weiter fort. Die vorherrschende Gemengelage mit dem schwächelnden Silberpreis gab nicht mehr her. Mittlerweile steht die eminent wichtige Unterstützung um 30,0 CAD im Fokus, die in Verbindung mit dem markanten Oktober-Tief bei 28 CAD die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone bildet, im Fokus des Handelsgeschehens.

Die charttechnische Konstellation dürfte die Aktie in den kommenden Handelstagen vor große Herausforderungen stellen, gilt es doch den Bruch der eminent wichtigen Unterstützungszone 30,0 CAD / 28,0 CAD zu vermeiden.

Die derzeitige Lage bei Silber verspricht zusätzliche Spannung. Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 11.12. zum Edelmetall „Silber - Edelmetall in Bedrängnis“.

Kurzum. Die zentrale Aufgabenstellung für Pan American Silver besteht nun erst einmal darin, die Unterstützungszone 30 / 28 CAD erfolgreich zu verteidigen. Sollte dieses Unterfangen nicht gelingen, ist Vorsicht geboten. Unterhalb von 28 CAD würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 25 CAD drohen. Um auf der Oberseite für Entlastung zu sorgen, muss der Sprung über die Zone 35,0 CAD / 36,5 CAD gelingen.