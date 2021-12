Tansania schaltet die Ampel für Investoren auf grün. Samia Suluhu Hassan, seit dem 19. März 2021 neue Präsidentin von Tansania, ist eine Politikerin, die ihren Ankündigungen Taten folgen lässt. Am 5. April dieses Jahres hatte sie in einer programmatischen Rede die Öffnung des Landes für ausländische Investoren angekündigt. Namentlich die Steuerbehörde war angewiesen worden, „hart daran zu arbeiten, das Vertrauen der internationalen Wirtschaft zurückzugewinnen“, das unter ihrem plötzlich verstorbenen Vorgänger John P. Magafuli beinahe ein volles Jahrzehnt lang untergraben worden war.



Gesagt, getan. Wer in diesen Tagen die Nachrichten aus Tansania verfolgt, kann deutlich die Zeichen für eine Zeitenwende erkennen. Heute haben die tansanischen Behörden der australischen Gesellschaft OreCorp (ASX: ORR) nach jahrelangen Verzögerungen die Bergbaulizenz erteilt. Experten gehen davon aus, dass dieses Projekt Tansanias nächste Goldmine sein wird.

zum Artikel ---> hier

De Beers bestätigt Lucapas Vorreiterrolle in Angola

In Angola betreibt Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) bereits seit mehr als fünf Jahren mit großem Erfolg die Lulo-Mine. In ihr werden immer wieder sehr große Diamanten gefunden, die am Markt außergewöhnlich hohe Preise erzielen. Bislang war Lucapa allerdings eines der wenigen ausländischen Unternehmen, die in Angola tätig sind. Dies wird sich in Kürze ändern, denn auch der Branchenprimus De Beers hat Angola inzwischen als Investitionsziel für sich entdeckt.

zum Artikel ---> hier

First Graphene: Patentschutz für Betonprodukte im UK beantragt

Um den Schutz seines geistigen Eigentums zu gewährleisten, hat First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) eine Patentschrift beim United Kingdom Intellectual Property Office eingereicht. Sie schützt insbesondere die Forschungsergebnisse, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren beim Einsatz von PureGRAPH® in der Zementindustrie erworben hat. Wertvoll sind diese Forschungsergebnisse vor allem deshalb, weil sie die Eigenschaften des Betons erheblich verbessern und es der Branche ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren.

zum Artikel ---> hier

Cybin nimmt Gespräche mit UK-Behörden zu klinischen Studien auf

Erst vor Kurzem hat das biopharmazeutische Unternehmen Cybin Inc. (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) ermutigende präklinische Daten erhalten, die die Psychedelika-Gesellschaft veranlassten, ihren Medikamentenkandidaten CYB003 in den Fokus der Forschung zu stellen. Jetzt geht man einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Aufnahme einer klinischen Studie in Großbritannien.

zum Artikel ---> hier

Goliath Resources trifft Bullseye Zone auf Luckystrike-Porphyr

Wer weiß wofür es gut war, dass Goliath Resources (TSX-V: GOT; FRA: B4IF) vor zwei Jahren bei seinen Bohrungen auf dem Gold-Porphyr-Ziel Luckystrike nicht auf Anhieb erfolgreich war. Man kann ohne Übertreibung sagen: ohne den Misserfolg wäre die polymetallische Surebet-Entdeckung auf dem Golddigger Projekt im Golden Triangle nicht oder zumindest nicht so schnell gemacht worden.

zum Artikel ---> hier

Mega-Deal: Tembo Gold kommt mit Barrick Gold ins Geschäft

Tembo Gold (TSXV: TEM; FRA: T23A) und Barrick Gold (TSX: ABX) haben heute die Details einer spektakulären Transaktion veröffentlicht: Für 6 Mio. USD erwirbt Barrick Gold von Tembo Gold Corp. insgesamt sechs Lizenzen, die direkt an Barricks Weltklasse-Mine Bulyanhulu in Tansania angrenzen. Obendrein wird Barrick auch noch Aktionär von Tembo, denn bei Unterzeichnung des Kaufvertrags hat die Barrick-Tochtergesellschaft Bulyanhulu Gold Mine Limited zugestimmt, im Rahmen einer Privatplatzierung Stammaktien von Tembo zu zu zeichnen.

zum Artikel ---> hier

Rover Metals findet oberflächennah 6,4 Meter mit 4,63 g/t Gold auf Beaver

Bei Infill-Bohrungen zur Abgrenzung einer Ressource auf seinem Goldprojekt Cabin, NT, Kanada, ist Rover Metals (TSXV: ROVR; FRA:4X0) auf einen neuen, mittel- bis hochgradigen Erzgang in der so genannten Beaver-Zone gestoßen. Die Geologen vermuten, dass die Zone Beaver, die derzeit mit einer Länge von etwa 90 Metern in Oberflächennähe definiert ist, geologisch mit der bereits bekannten hochgradigen Zone Arrow in südöstlicher Richtung verbunden ist.

zum Artikel ---> hier

ADX Energy: Privatplatzierung bringt 2,847 Millionen Australische Dollar

Neues Betriebskapital für die Finanzierung seiner Öl-, Geothermie- und Wasserstoff-Aktivitäten in Österreich hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) durch die Ausgaben von 284.700.000 neuen Stammaktien eingenommen. Sie wurden an erfahrene institutionelle und private Anleger ausgegeben. Wie bei jeder anderen Kapitalerhöhung, so stellt auch diese Aktienplatzierung einen starken Vertrauensbeweis durch die neuen Investoren dar. Dass ihr Vertrauen in die Aktivitäten, die finanziert werden sollen und damit in die Zukunft von ADX Energy sehr hoch ist, zeigen verschiedene Details der Aktienausgabe.

zum Artikel ---> hier

Goldplay Mining weist über 5 g/t Gold in Gesteinsproben nach!

So langsam kommt Goldplay Mining (TSXV AUC / WKN A3CNY4) auch explorationstechnisch in die Gänge. Hatte das Unternehmen zuletzt insbesondere durch – zugegeben spannende – Projektakquisitionen auf sich aufmerksam gemacht, so legt man heute die ersten Ergebnisse der Erkundungen auf dem Scottie West-Projekt im so genannten Golden Triangle von British Columbia vor! Dabei konnte man eine ganze Reihe von Gesteinsproben mit teilweise hohen Gold- und Silbergehalten vorlegen.

zum Artikel ---> hier

FYI Resources startet zweite Woche der Versuchsproduktion mit Alcoa

Heute hat FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) die zweite Woche (Phase 2) seiner erweiterten Pilotanlagenkampagne begonnen. Die Versuchsproduktion erfolgt in Zusammenarbeit mit Alcoa of Australia (Alcoa) für die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung von FYIs innovativem Raffinationsprozess zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA).

zum Artikel ---> hier

Snow Lake Resources bestätigt zwei neue Lithium-Standorte

Seit dem erfolgreichen Börsengang von Snow Lake Resources konzentrieren sich die Arbeiten des Unternehmens nun darauf, das Thompson-Brothers-Lithium-Projekt in der kanadischen Provinz Manitoba weiterzuentwickeln. Die von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) mehrheitlich kontrollierte Beteiligung konnte dabei Bodenproben mit Lithium-Gehalten von bis zu 6,97 Gewichtprozent Li2O nachweisen.

zum Artikel ---> hier

Brixton Metals: Goldziel Trapper liefert erneut mächtigen Golderzabschnitt!

Das Goldziel Trapper auf dem Thorn-Projekt von Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) hatten wir schon bei Veröffentlichung der letzten Bohrergebnisse als potenziellen Gamechanger für die Company bezeichnet. Nun folgen die nächsten, vielversprechenden Bohrergebnisse. Das Highlight der neuesten Ergebnisse war dabei sicherlich Bohrloch THN21-195, das 31 Meter mit 2 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 84 Metern mit 1,1 g/t Gold nachwies, der wiederum Teil einer 146 Meter langen Vererzungszone mit 0,74 g/t Gold ist.

zum Artikel ---> hier

EnviroMetal meldet hohe Goldgewinnungsraten für das Gabbs-Projekt von P2 Gold

EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; FRA: 7N2) meldet positive Ergebnisse von Testarbeiten, die das Unternehmen im Auftrag von P2 Gold Inc. (TSX-V: PGLD; FRA: 4Z9) durchgeführt hat. P2 Gold hatte EnviroMetal mineralisiertes Material aus seinem Gold-Kupfer-Projekt Gabbs im Walker-Lane-Trend in Nevada überlassen, um die das Goldgewinnungspotenzial und die Laugungseffizienz von EnviroMetal patentierter umweltfreundlicher Formel zu bestimmen.

zum Artikel ---> hier