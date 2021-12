Varta, Biontech, Apple – Perspektiven 2022 Liebe Leser – was nun mit Omikron, wie geht es weiter bei Biontech und was lässt das für Interpretation am Markt zu? Daniel erläutert es im Interview bei n-tv. Dazu – schaut gerne schon einmal auf unserer neuen Homepage www.feingoldresearch.de vorbei. Noch nicht ganz fertig – aber so gut wie. Und unsere Abo-Dienste gibt es unter www.feingold-academy.com/boersendienst im Adventsmodus. Schönes Wochenende Euch und Ihnen allen!

