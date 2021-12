Nach den merklichen Rücksetzern aus Anfang 2020 auf ein Verlaufstief von 8,39 US-Dollar konnte eine deutliche Gegenbewegung beim Rohöl der Sorte WTI eingeleitet werden und brachte in diesem Jahr Kursgewinne bis ganz knapp an die Verlaufshochs aus Ende 2018 auf 85,00 US-Dollar hervor. Dort ist der Energieträger zur Unterseite abgeprallt und musste Abschläge zurück auf den EMA 200 einstecken. Dieser sorgte in den letzten Tagen wieder für merklichen Auftrieb, der 50-Wochen-Durchschnitt konnte zurückerobert werden. Allerdings lassen sich hieraus noch keine eindeutigen Handelssignale ableiten, bis auf eine potenzielle inverse SKS-Formation seit Ende 2018.

Mittelfristig im Aufwind

Obwohl neue Coronavirus-Mutationen kurzzeitig für Verunsicherung sorgten, bleiben fossile Energieträger insgesamt als alternativlos zu bewerten. Mittelfristig könnte dies weitere Anstiegschancen bedeuten, kurzfristig müsste der Bereich um die Hochs aus 2019 um 77,13 US-Dollar überwunden werden. In diesem Fall könnten anschließend Kursgewinne zurück an die aktuellen Jahreshochs bei 85,41 US-Dollar erfolgen, darüber würden rasch die Hochs aus Ende 2018 um 89,08 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Die tendenziell neutrale Handelsspanne würde WTI dagegen erst unterhalb von 60,00 US-Dollar verlassen, in diesem Fall könnten Abschläge zunächst auf 53,82 US-Dollar bevorstehen, darunter auf die markante Unterstützung um 44,65 US-Dollar.